Şanlıurfa'da Kaybolan Alzaymır Hastası Bulundu

Şanlıurfa
'nın Harran
ilçesinde 4 gün önce kaybolan alzaymır hastası bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki evinden markete gitmek için çıkan alzaymır hastası 80 yaşındaki Salih Kaya
, uzun süre evine dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı.
Aramalara rağmen Kaya'nın bulunamaması üzerine durum güvenlik güçlerine bildirildi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda yolunu kaybettiği belirlenen yaşlı adamın, merkez Karaköprü
ilçesinde yaşayan bir vatandaş tarafından bulunarak, 4 gün boyunca misafir edildiği, daha sonra polise teslim edildiği ifade edildi.
Salih Kaya,Harran,Şanlıurfa
Kaynak: AA