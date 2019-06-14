14.06.2019 19:30
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Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusu yaptığı çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde ailesinin 2 gün önce kayıp başvurusu yaptığı çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre, 8. sınıf öğrencisi Ahmet Bengi (14), iki gün önce Mutlukaya Mahallesi'ndeki evlerinden ailesine haber vermeden ayrıldı.
Son olarak evine yakın bir markette görülen Bengi'ye ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Bengi'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ederken, Akçakale ilçesinin Uğraklı Mahallesi'ndeki sulama kanalında çocuk cesedi bulunduğu ihbarı geldi.
Sulama kanalından çıkarılan cesedin Ahmet Bengi'ye ait olduğu belirlendi. Bengi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Eyyübiye, Şanlıurfa, Güncel

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