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Şanlıurfa'da kayıp genç ölü bulundu

ŞANLIURFA'da ailesi tarafından polise kayıp olduğu bildirilen Feyzullah Polat (19), tarlada silahla vurularak, öldürülmüş halde bulundu.

08.02.2020 17:13 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:14Şanlıurfa'da kayıp genç ölü bulundu

ŞANLIURFA'da ailesi tarafından polise kayıp olduğu bildirilen Feyzullah Polat (19), tarlada silahla vurularak, öldürülmüş halde bulundu.

Feyzullah Polat, dün akşam çıktığı evine geri dönmedi. Ailesi de polise kayıp ihbarında bulundu. Polis, Feyzullah Polat'ı ararken, bugün öğle saatlerinde, Kısas Mahallesi yakınlarındaki tarlada, vatandaşlar hareketsiz yatan birini gördü. İhbar üzerine tarlaya giden jandarma, tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlenen kişinin Feyzullah Polat olduğunu tespit etti.

Polat'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Başlatılan soruşturma sürüyor.



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Kaynak: DHA

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