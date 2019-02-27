Şanlıurfa'da kaza 3 yaralı
Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 çocuk yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal B., 63 HT 856 plakalı otomobili ile kırmızı ışıkta geçerek, Vedat Y.?nin kullandığı 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nın kullandığı 12 AB 050 plakalı hafif ticari araca çaptı. Erdal B.'nin otomobili, çarpmanın şiddetiyle devrildi. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 çocuk yaralandı.
Yaralı çocuklar, olay yerine gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA