Şanlıurfa'da kaza 3 yaralı

Kaynak: DHA

Şanlıurfa'da kaza 3 yaralıŞanlıurfa'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, taksi ile hafif ticari araca çarptı. Kazada 3 çocuk yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal B., 63 HT 856 plakalı otomobili ile kırmızı ışıkta geçerek, Vedat Y.?nin kullandığı 63 T 0838 plakalı taksi ile Havat K.'nın kullandığı 12 AB 050 plakalı hafif ticari araca çaptı. Erdal B.'nin otomobili, çarpmanın şiddetiyle devrildi. Otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 çocuk yaralandı.Yaralı çocuklar, olay yerine gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.