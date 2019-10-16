Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynıyor

Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzüm şırasından elde edilen bulamaçtan pestil, pekmez ve kesme yapımına başlandı.

16.10.2019 10:08Şanlıurfa'da kazanlar pestil ve pekmez için kaynıyor
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üzüm şırasından elde edilen bulamaçtan pestil, pekmez ve kesme yapımına başlandı.
Ekim ayında başlayan bağ bozumu ile birlikte bağlardan toplanan üzüm, geleneksel yöntemlerle havuzlarda ezilerek şıra elde ediliyor.
Yumurta, süt, yoğurt ve un katıldıktan sonra yaklaşık 4 saat kazanlarda kaynatılan üzüm şırası, kısmen katılaştıktan sonra susam ilave ediliyor. Mala yardımıyla bezlere serilip güneşte kurutulmaya bırakılan karışım, pestil haline getiriliyor.
Bölgedeki üzüm üreticilerinden Mehmet Bardakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağ bozumunun zahmetli olduğunu dile getirdi.
Üzümler toplandıktan sonra pestil ve pekmez yapımının ayrıca bir zahmetli olduğunu aktaran Bardakçı, "Bağa gidip üzümü toplayıp suyunu çıkardıktan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Bulamaç haline getirdikten sonra bezlere sürüp pestil yapıyoruz. Susamlı ve susamsız olarak kış aylarında tüketiyoruz." dedi.
Şıranın kaynatılıp bulamaç haline getirilmesinin uzun süre istediğini ifade eden Bardakçı, şunları kaydetti:
"Şırayı ısıttığımız zaman üzerine çıkan köpüğü topluyoruz ve un kattıktan sonra 3-4 saat karıştırıyoruz. Odun ve çalılarla kısık ateşte yapıyoruz. Kış aylarında tüketmek için cevizli sucuk, pestil, pekmez hazırlıyoruz. Hazırladığımız ürünlerin hepsi doğal olduğu için sağlık açısından da herhangi zararlı bir madde içermiyor. Soğuk havalarda pekmez tükettiğinizde sizi sıcak ve dinç tutar."

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:25 Bakan Kasapoğlu: "Bir hata yapacaklarını sanmıyorum"
12:20 Burdur iş dünyası Barış Pınarı Harekatı için kenetlendi
12:24 Barış Pınarı Harekatı'na destek
12:24 Sahte reçete ile aldıkları uyuşturucu nitelikli hapları satmışlar
12:23 Koçarlı'da sahte içki üretimine 2 gözaltı
12:17 Bingöl'de STK'lardan Barış Pınarı Harekatına destek
16.10.2019 12:27:27