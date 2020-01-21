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Şanlıurfa'da kazara vurulduğu iddia edilen çoban çocuk öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen çobanlık yapan çocuk hayatını kaybetti.

21.01.2020 21:10 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:10Şanlıurfa'da kazara vurulduğu iddia edilen çoban çocuk öldü
'nın ilçesinde, av tüfeğiyle kazara vurulduğu öne sürülen çobanlık yapan çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Başdeğirmen Mahallesi kırsalında büyükbaş hayvan otlatan çoban 15 yaşındaki A.G'nin elindeki av tüfeği kazayla ateş aldı.
Saçmaların isabet ettiği 13 yaşındaki çoban Süleyman Buluş ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Buluş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından A.G'yi yakalayan jandarma ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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