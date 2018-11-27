Şanlıurfa'da Kck Operasyonu: 12 Gözaltı

Şanlıurfa
'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından terör propagandası yapan, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasında yer aldığı belirtilen şüphelilerin adreslerine polis ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel Harekat polislerinin de yer aldığı operasyonda B.C., M.A., M.T., H.Ü., V.E., M.E., V.A., H.D., A.G., İ.G., S.E. ve F.Ü. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evlerinde arama yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
PKK,Şanlıurfa