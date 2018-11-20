Şanlıurfa'da "Kentsel Mobilite Zirvesi" Düzenlendi

Şanlıurfa
'da, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kentsel Mobilite Zirvesi başladı.
UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman
, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen zirvede yaptığı konuşmada, mobilite konusunda öncelikli amaçlarının ulaşım rahatlığı olduğunu söyledi.
Çevre dostu ulaşım konusunda istişareler gerçekleştireceklerini dile getiren Duman,şöyle konuştu:
"Halkın beklentilerine cevap veren, yaşamı kolaylaştıran ulaşım şehirlerimizin olmazsa olmazıdır. Model kent yaşamı, insanlığı daha hızlı hareket etmeye zorlamaktadır. Her bir hedef kentsel mobilite ile gerçekleşecek. Kentsel mobilite konusunda ilk işimiz ulaşım kolaylığının yaygınlaşmasıdır. Bizler yaşanmaya değer şehirler için çalışmaları artıracağız."
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin
ise, nüfusun fazla olduğu illerde en büyük sorununun ulaşım olduğunu belirterek, zirvenin önemine değindi. AK Parti
Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan da, şehirleşme ve kentleşmenin hızlı bir şekilde artmasıyla ulaşım ve çevre sorunlarının da ortaya çıktığını belirterek, UCLG-MEWA'nin önemli bir konuyu gündeme getirmesinin önemli olduğunu kaydetti.
22 Kasıma'a kadar devam edecek zirveye, Almanya
, Birleşik Krallık
, Güney Kore
, Filistin
, Hindistan
, Kazakistan
, Kuveyt
, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
, Libya
, Lübnan
, Malezya
, Mısır
, Nijerya
, Suriye
, Ürdün
ve Yemen
'den temsilciler katıldı.