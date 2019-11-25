Haberler » genel » Şanlıurfa'da kış aylarının vazgeçilmez kahvaltısı 'Tirit' - Haber

Şanlıurfa'da kış aylarının vazgeçilmez kahvaltısı "Tirit"

Şanlıurfa'da kış aylarının vazgeçilmez kahvaltısı "Tirit"ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kış aylarında vatandaşların vazgeçilmez yöresel kahvaltısı olan tirit yemeği, sofraları süslemeye devam ediyor.

25.11.2019 12:55 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:57
'da kış aylarının vazgeçilmez kahvaltısı "Tirit"
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kış aylarında vatandaşların vazgeçilmez yöresel kahvaltısı olan tirit yemeği, sofraları süslemeye devam ediyor. Ekmek, kuzu kaburga eti ve kemik suyundan yapılan yemek, kentte asırlardır tüketiliyor.
Şanlıurfa'da özellikle soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlendirdiği için bu dönemde daha çok tercih edilen yöresel tirit yemeği, asırlardır kahvaltı sofralarını süslüyor. Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve bu anlamda "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen kentte yöresel yemekler, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor. Yöresel lezzetlerden biri olan tirit ise özellikle kahvaltı sofralarını süslemeye devam ediyor.

Zahmet isteyen lezzet 12 saat sürüyor
Yapımı oldukça zahmetli olan tirit yemeği, odun ateşinde 12 saat pişen kuzu eti, kemik suyu, lavaş ekmek, yoğurt ve sarımsak ile hazırlanıyor. Kentte sayıları gün geçtikçe azalan tirit ustaları, sabah namazından sonra servis etmeye başladıkları yemek, gün ortasında tükeniyor.
Şanlıurfa'nın tescilli yemeği olan tiridin asırlardır tüketildiğini ifade eden usta İhsan Beyazkuş, vatandaşların sabah kahvaltısında tiride ilgi gösterdiğini söyledi. Beyazkuş, bazı müşterilerinin her sabah kilometrelerce yol kat edip buraya tirit yemeye geldiğini ifade etti.
saatlerinde kentin birçok lokantasında bulunan ve vatandaşların ilgi gösterdiği tirit yemeği geleneği, yılda birkaç kez belediyeler ve esnaflar tarafından da vatandaşlara dağıtılarak gelenek sürdürülüyor.
Şanlıurfa'da kış aylarının vazgeçilmez kahvaltısı

Şanlıurfa, Sabah, Genel

Kaynak: İHA


Son Dakika genel Haberleri
14:59 Gaziantep'te kasaplar ve et ürünleri üretim tesisleri denetlendi
14:53 İstanbul'da et ve et ürünleri üretim yerlerine denetim
14:48 Cinayete kurban giden Ayşe Tuğba'nın cenazesi kadınların omzunda taşındı
14:47 S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor
14:36 Salda Gölü Tabiat Parkı alanı 570 dekara çıkarıldı
13:57 Yıldız futbolcular, kadına şiddete tepki için yanaklarında kırmızı boya ile maça çıktı
12:33 Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı
12:12 İstanbul'da dehşet! Eli sopalı saldırganlar, içi yolcu dolu minibüsün önünü kesti
11:53 Günün bomba iddiası: İkinci bebeğine hamile olan oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 15:05:14