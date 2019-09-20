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Şanlıurfa'da kış hazırlıkları başladı

Şanlıurfa'da oduncular sitesinde kış hazırlıkları sürüyor.

20.09.2019 13:40Şanlıurfa'da kış hazırlıkları başladı
Şanlıurfa'da oduncular sitesinde kış hazırlıkları sürüyor. Kış hazırlıklarını sürdüren esnaf, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımı ile hazırladıktan sonra kömürlerle birlikte kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor.

Son yıllarda konutlarda doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömür satışında yaşanan düşüş, oduncular sitesi esnafını üzdü. Şanlıurfa oduncular sitesi esnafı, oduncular sitesi dışında odun ve kömür satışı yapanların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.

Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi oduncular sitesinde çalışan Esnaf Ali Karabacak, korsan odun ve kömür satışlarının durdurulmasını istedi. Denetimlerin yapılmasını isteyen Karabacak, "Mahallede kamyonun içine terazi koyup kilo şeklinde odun satıyorlar. Bu durumun önüne geçilsin. Herkes kendi işini yapsın istiyoruz. Odun satışı yapmak isteyenler varsa da gelip sitede satsın" dedi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: İHA

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