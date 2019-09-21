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Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı

Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı Oduncular sitesinde kışa hazırlıklar başladıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da oduncular sitesinde kış hazırlıkları sürüyor.

21.09.2019 09:09
Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı
Oduncular sitesinde kışa hazırlıklar başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da oduncular sitesinde kış hazırlıkları sürüyor. Kış hazırlıklarını sürdüren esnaf, vatandaşın yakacağı odunları makineler yardımı ile hazırladıktan sonra kömürlerle birlikte kamyonetlere yükleyerek evlerine kadar servis ediyor.
Son yıllarda konutlarda doğalgaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte odun ve kömürde yaşanan düşüş, odun ve kömür satıcılılarını üzdü. Şanlıurfa oduncular Sitesinde esnaf, oduncular sitesi dışında odun ve kömür satışı yapanların tespit edilerek cezalandırılmasını istedi.
Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi oduncular sitesinde çalışan Esnaf Ali Karabacak, korsan odun ve kömür satışlarının durdurulmasını istedi. Denetimlerin yapılmasını isteyen Karabacak, "Mahallede kamyonun içine terazi koyup kilo şeklinde odun satıyorlar. Bu durumun önüne geçilsin. Herkes kendi işini yapsın istiyoruz. Odun satışı yapmak isteyenler varsa da gelip sitede satsın" dedi.
Şanlıurfa'da kışa hazırlıklar başladı

Şanlıurfa, Genel

Kaynak: İHA

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