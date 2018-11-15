Şanlıurfa'da "Kısas Aşıklar Geleneği" Resitali

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa
'da Müzik" sempozyumu kapsamında "Kısas Aşıklar Geleneği" resitali düzenlendi.
Tarihi Gümrük Han
'da gerçekleştirilen etkinlikte genç aşıklar ile UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazineleri ödülüne layık görülen "Aşık Sefai
" mahlaslı Mehmet Acet, birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Gümrük Hanı ziyarete gelen yerli, yabancı turistler, seslendirilen türkülere eşlik etti.
Acet, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşıklar geleneği Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesinde yaklaşık 400 yüzyıldır sürdürülen bir gelenek olduğunu söyledi.
Cem ortamlarında yetiştiklerini ifade eden Acet, şöyle konuştu:
"Bizler zakir ve aşık sıfatını taşıyoruz.Usta çırak ilişkisi çerçevesinde günümüze kadar taşınmıştır bu gelenek. Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumunun kentte düzenlemesi çok büyük onur verici. Halk müziğimizin baş şehri Türkiye
'de Şanlıurfadır. Çünkü Şanlıurfa müzik şehridir. Şanlıurfamızın müziğinin UNESCO dünya mirasına alınması için başvuruda bulunulmuştu. İnşallah kabul edilir. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar, ev sahipliği yaptıkları "Uluslararası Geçmişten Günümüze Urfa'da Müzik" sempozyumu kapsamında, tarihi Gümrük Han'da aşıkları buluşturduklarını söyledi.
Şanılurfa'nın tarihi ve müziğiyle önemli kentlerden bir olduğunu aktaran Özçınar, "Şanlıurfamızda aşıklar geleneği sürdüğü için çok şanslıyız. Aşıklar bizim yaşayan değerlerimiz. Belediye olarak bu tür değerlerimize sahip çıkmak görevimiz. Müzik sempozyumu devam ediyor. Yarın da çeşitli etkinliklerimiz olacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Sefai,Han,Şanlıurfa
15 Kasım 2018 Perşembe 19:01