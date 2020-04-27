Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Şanlıurfa'da kısıtlama bitti, alışveriş başladı

Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.

27.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:52
Şanlıurfa'da kısıtlama bitti, alışveriş başladı
Şanlıurfa'da korona virüsle mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar dışarı çıkarak alışveriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle mücadele kapsamında Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 31 şehir de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona ermesiyle birlikte vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı çıktı. Ramazan ayı gelmesiyle birlikte evin temel ihtiyaçlarını almak için dışarı çıkan Şanlıurfalılar, çay, mercimek ve bulgur gibi gıda ürünlerini alarak, korona virüs tedbirleri çerçevesinde tekrar evlerine gittiler.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamadan memnun olduğunu belirten vatandaşlar, Ramazan ayı gelmesiyle ve evin temel gıda ihtiyacını temin etmek için dışarı çıktıklarını kaydetti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Nur Yerlitaş’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Haberler
Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haberler
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor Haberler
Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO’ları gösteren 3 video yayınladı Haberler
Pentagon, 2004-2015 yılları arasında kaydedilen UFO'ları gösteren 3 video yayınladı
ABD’li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi Haberler
ABD'li uzmanlar koronavirüs belirtilerine altı yeni semptom daha ekledi
Haberler››Güncel››Şanlıurfa'da kısıtlama bitti, alışveriş başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:26: Trump: "Kim Jong-un'un sağlığı konusunda bir fikrim var ama söyleyemem" - Haber 02:16: ABD Başkanı Donald Trump: "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz" - Haber 01:52: Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 338 kişi öldü - Haber 01:48: Kocaeli'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Haber 01:30: İtalya Başbakanı Conte: "Normale dönüş için uygun koşullar yok" - Haber 00:42: Dünya korona ile sarsılırken Rus doktordan korkutan sözler: Evreni daha ölümcül bir salgın bekliyor - Haberler 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerinde fotoğraf çektirmek isteyen kadın, canından oldu - Haber 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin 11:01: Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti - Haberler