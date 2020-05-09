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Şanlıurfa'da kısıtlama sessizliği

Şanlıurfa'da kısıtlama sessizliğiŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

09.05.2020 15:21 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:26
Şanlıurfa'da kısıtlama sessizliği
ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında getirdiği 2 gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı illerden biri olan Şanlıurfa güne sessiz uyandı. Kent genelindeki cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Havanın da yağışlı olması nedeniyle yasaktan muaf tutulan kişiler ile görevliler dışında kimse dışarı çıkmadı. Kentin simgesi tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de sakin günlerinden birini yaşadı. Şanlıurfa’da kısıtlama sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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