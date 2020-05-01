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Şanlıurfa'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye para cezası

Şanlıurfa'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye para cezasıŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde mazeretsiz dışarı çıkan 44 kişiye para cezası kesildi.

01.05.2020 16:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:14
Şanlıurfa'da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye para cezası
ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde mazeretsiz dışarı çıkan 44 kişiye para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Şanlıurfa, hayalet şehre döndü. Trafikteki araç sayısı ve sokaklardaki insan yoğunluğu hava da yağışlı olunca, neredeyse yok denecek kadar aza indi. Kentte polis ve jandarma ekiplerince denetimler yapıldı. Denetimlerde mazeretsiz dışarı çıktığı belirlenen 44 kişiye para cezası yazıldı. Yasaktan muaf olan kişiler için toplu taşıma araçları sınırlı hizmet verirken, polisin şehir merkezinde denetimleri sürüyor. Şanlıurfa’da kısıtlamaya uymayan 44 kişiye para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel, Haber

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