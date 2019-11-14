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Şanlıurfa'da kışlada kontrollü patlama

Şanlıurfa Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının da bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'ndaki eğitim alanı sahasında kontrollü patlama gerçekleştirildiğini açıkladı.

14.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:12Şanlıurfa'da kışlada kontrollü patlama
Valiliği, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığının da bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'ndaki eğitim alanı sahasında kontrollü patlama gerçekleştirildiğini açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, Tugay Komutanlığının içinde bulunduğu Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'ndaki eğitim alanı sahasında kontrollü patlama gerçekleştirildiği, bu sırada çevrede güvenlik önlemi alındığı bildirildi.
Söz konusu 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında dün gece meydana gelen iki patlamada, bir sivil ile 16 asker yaralanmıştı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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