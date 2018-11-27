Şanlıurfa'da Kitap Fuarı Etkinliği Sürüyor

Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve imza günleri ile devam ediyor.
11 Nisan Fuar Merkezi'nde 2. Ulusal Şanlıurfa Kitap Fuarı 3. gününde binlerce kişinin katılımı ile devam etti. Fuarda imza günü ve söyleşiler düzenleyen yazarlar, Yavuz Bahadıroğlu
, Fatih Duman
, Hanefi Avcı
okuyucuları ile bir araya geldi. Şanlıurfa'da fuara yoğun bir katılımın olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren yazarlar, Büyükşehir Belediyesi'ne organizasyonundan dolayı teşekkür etti.
Ayrıca fuarda stant açarak imza günü düzenleyen yazarlara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar da eşlik etti. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa