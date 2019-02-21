21 Şubat 2019, 22:43
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Şanlıurfa'da Aralarında Memur ve Esnafların da Olduğu 7 Kişi, 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 7 kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

KIZ ÇOCUĞU YAŞADIKLARINI BİR YAKININA ANLATTI

İddiaya göre, ilçenin ismi açıklanmayan mahallesinde cinsel istismara maruz kaldığını öne süren 14 yaşındaki kız öğrenci E.A yaşadıklarını bir yakınına anlattı. Durumun emniyete bildirilmesi üzerine, Ceylanpınar Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla ve E.A'nın ifadesi doğrultusunda aralarında esnafın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı, bir kişi ise ikametinde bulunamadı.

ZANLILAR ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.İ, F.Ç, F.Ö, M.Y. ve İ.E. çıkarıldığı mahkemece, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: AA


YORUMLAR (29)
DÜRBÜNLÜ: CUMANIZ şimdiden kutlu olsun..Herkese Hayırlı Geceler.
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DOĞUKAAN: Burada hayvanları aşağıyanlara sözüm olacak .her suçta hayvanları örnek gösteriyorsunuz vebale giriyorsunuz yani daha hiçbir hayvanın ergenlik yetişkenlik çifleşmeye hazır olmayan hemcinsine tecavüz ettiğini duymadım ve duymadınız bu haberleri insan dediklerimiz yapıyor kimse hayvan üzerinden suçunu günahsız hayvanlara atmasın saygılarımla
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BİR URFALI: neden urfayi kötüliyorsunuz sanki turkiyenin her yerinde yok bu olaylar
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ELİF: Allah kahretsin pislikler
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OBJEKTIF: Bu tür vakalarda idam kesinlikle şart..Suçluluğu kanıtllammışsa asacaksın başka çare yok..
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