23 Şubat 2019, 22:09
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Komşu Aileler Arasında Taşlı, Bıçaklı, Sopalı Kavga! Yaralılar Var

Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı kavgaya karışan bir ailenin mensupları, zırhlı araçla olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'da komşu iki aile arasında çıkan, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgaya karışan bir ailenin mensupları zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı.

İKİ KOMŞU AİLE ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Kavga, akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde aynı binada oturan iki aile arasında meydana geldi. İddiaya göre, komşu aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

ZIRHLI ARAÇLARLA OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTILAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine aralarında özel hareket polislerinin olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralılar ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Mahallede tepkiye yol açan kavga üzerine polis olayın daha fazla büyümemesi için kavgaya karışan bir aileyi zırhlı polis aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bağlarbaşı, Polis, kavga, Şanlıurfa, 3. Sayfa
Kaynak: DHA


YORUMLAR (6)
BEKİR: Cahiliyet birakiin yesinler birbini medeniyet düsüncesiz toplum
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İNSANLARI SEVECEKSİN: Allah doğudaki tüm güvenlik kuvvetlerimize sabır güç derman versin. bunlarla uğraşmak zor valla.
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ADINIZI YAZIN: polisler bıktı bunlardan ya.
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KUZEYİN UŞAĞI: insanlık denen zerre kadar onur şeref haysiyet şahsiyet yok. toplumun yüz karaları.
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BÜKÜCÜ: Adamlar daha kendi komşuları ile geçinemiyorlar, Türkiye''de bu insanlarla Avrupa birliğine girmeyi hedefliyor. Yazıkk çook yazııkkk !!!
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