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Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası 3 yaralı, 8 gözaltı

Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltıŞANLIURFA'da, aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri arasında, bahçeye çöp bırakılması nedeniyle taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

05.08.2019 19:49
Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası 3 yaralı, 8 gözaltı
Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı
ŞANLIURFA'da, aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri arasında, bahçeye çöp bırakılması nedeniyle taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralanırken, 8 kişi de gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan iki ailenin bireyleri, iddiaya göre, bahçeye çöp bırakılması yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Polis ekipleri ise kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

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