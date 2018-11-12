Şanlıurfa'da Komşular Arasında Kavga: 3 Yaralı

Şanlıurfa
'da komşu iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Haliliye
ilçesi Paşabağı Mahallesi Korukent sitelerinde yaşandı. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında kavga çıktı. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haliliye,kavga,Şanlıurfa
12 Kasım 2018 Pazartesi 21:26