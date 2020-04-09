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Şanlıurfa'da kontrol noktaları denetlendi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs tedbirlerinin alındığı kontrol noktalarında incelemelerde bulundu.

09.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:19
Şanlıurfa'da kontrol noktaları denetlendi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs tedbirlerinin alındığı kontrol noktalarında incelemelerde bulundu.

Kentin giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktalarındaki denetimleri inceleyen Vali Erin, görevli polislere çalışmalarında başarılar diledi. Kontrol noktalarında durdurulan vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin, maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kontrol noktalarındaki denetlemelerinin ardından şehir merkezine geçen Vali Erin, Haşimiye Meydanı ve Akarbaşı Caddesindeki esnafı ziyaret etti. Gıda ile yakın teması bulunan esnafa maske ve eldiven kullanılması, hijyen kurallarına titizlikle uyulması tavsiyelerinde bulunan Vali Erin, vatandaşlara da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısını yineledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Güncel
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