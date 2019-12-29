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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır markete girdi: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın markete girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

29.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:49 Şanlıurfa'da kontrolden çıkan tır markete girdi: 4 yaralı
'nın ilçesinde tırın markete girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- kara yolunun kırsaldaki Anıt Mahallesi yakınlarında Çetin Taş'ın kullandığı 38 JK 095 plakalı tır kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete girdi.
Kazada sürücü Taş ile markette bulunan Halil ibrahim, Yunus ve Süleyman Düzce yaralandı.
Ayakta tedavisi yapılan sürücü Taş, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Diğer yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle marketin yıkılan tentesi ve duvarının enkazı iş makinesi yardımıyla kaldırılarak, araç çekildi.

Viranşehir, Şanlıurfa, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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