Şanlıurfa'da köpeklerden kaçarken bisikletten düşen kişi yaralandı

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken bisikletten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir
Mahallesi'ndeki iş yerinden bisikletle eve giden İbrahim Bağcı
'ya (31) başıboş 5 köpek saldırdı.
Köpeklerden kaçmak isteyen Bağcı, bisikletten düşerek yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Bağcı, 112 Acil Servis
ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekipleri köpeklerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
İbrahim Bağcı
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