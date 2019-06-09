09.06.2019 15:19
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Şanlıurfa'da köpeklerden kaçarken bisikletten düşen kişi yaralandı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken bisikletten düşen kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde köpeklerin saldırısından kaçarken bisikletten düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki iş yerinden bisikletle eve giden İbrahim Bağcı'ya (31) başıboş 5 köpek saldırdı.
Köpeklerden kaçmak isteyen Bağcı, bisikletten düşerek yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla köpeklerden kurtulan Bağcı, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vatandaşların şikayeti üzerine belediye ekipleri köpeklerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
İbrahim Bağcı, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel