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Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 6 çocuk yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.

14.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:54
Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 6 çocuk yaralandı

Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde sokağın farklı noktalarda oyun oynayan 6 çocuğa, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan 3 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan 2 köpeği yakalarken, diğer köpeğin de yakalanması için arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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