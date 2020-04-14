Şanlıurfa'da köpeklerin saldırdığı 6 çocuk yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.
14.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:54
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 6 çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde sokağın farklı noktalarda oyun oynayan 6 çocuğa, 3 sokak köpeği saldırdı. Çevredeki kişilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Durumu ağır olan 3 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Olay sonrası belediye ekipleri saldırgan 2 köpeği yakalarken, diğer köpeğin de yakalanması için arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Hürriyet Mahallesi, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel