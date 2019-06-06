06.06.2019 18:23
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Şanlıurfa'da korkutan anız yangını

Şanlıurfa'da korkutan anız yangını Anız yangınına itfaiye son anda yetiştiŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.

Şanlıurfa'da korkutan anız yangını
Anız yangınına itfaiye son anda yetişti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sabahın erken saatlerinde çıkan anız yangınını itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Karaköprü ilçesi basın sitesi yakınında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Sabah 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakılan anız yangını nedeniyle vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Yangını çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın yüzünden ilçe duman altında kaldı. Havaların sıcak olması yüzünden evinin damında ve balkonunda uyuyan vatandaşlar yoğun duman ve külden dolayı evlerine kapandı.
Vatandaşlar yetkililerden yakınlardaki anız yangınına müsait diğer yerler içinde önlem alınmasını istedi. Şanlıurfa'da korkutan anız yangını
Kaynak: İHA
İtfaiye, Şanlıurfa, Yerel