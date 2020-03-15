Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği
Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği Şanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı.
15.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:40
Şanlıurfa 'da korona virüs sessizliğiŞanlıurfa'da hafta sonu sokaklar boş kaldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Şanlıurfa'da yetkililerin korona virüs uyarıları sonrası vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Daha önce insan selinin olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi.
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs nedeniyle vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Şanlıurfa'da yetkililerin korona virüs uyarıları sonrası vatandaşlar hafta sonu dışarı çıkmadı. Daha önce insan selinin olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Vatandaşlar, gezmek yerine evde kalmayı tercih ederken, Balıklıgöl de adeta sessizliğe büründü. Hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği Balıklıgöl'de korona virüsü nedeniyle sadece birkaç kişinin olduğu gözlendi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Şanlıurfa'da korona virüs sessizliği
Etiketler : Balıklıgöl, Şanlıurfa, Genel
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