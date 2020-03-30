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Şanlıurfa'da korona virüs şüphesi

- Şanlıurfa'da korona virüs şüphesi Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde baş ağrısı şikayeti ile aile hekimine başvuran adamın ateşi yüksek çıkınca korona virüs şüphesiyle güvenlik önlemleri altında sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

30.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:00
- Şanlıurfa 'da korona virüs şüphesi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde baş ağrısı şikayeti ile aile hekimine başvuran adamın ateşi yüksek çıkınca korona virüs şüphesiyle güvenlik önlemleri altında sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen adam, baş ağrısı şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. Aile hekimi tarafında ateşi ölçülen adamın ateşi yüksek çıkınca, korona virüs şüphesi nedeniyle sağlık ekiplerine ve emniyet ekipleri bildirdi. Sağlık ocağına giden ekipler korona virüs şüphelisi adamı güvenlik önlemleri altında ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Hastanede doktorlar tarafından karantinaya alınan adamın test sonuçlar doğrultusunda teşhis konulacağı bildirildi.
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Şanlıurfa’da korona virüs şüphesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Haliliye, Yerel

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Şanlıurfa'da korona virüs şüphesi
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