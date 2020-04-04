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Şanlıurfa'da korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi, Yunus Emre Caddesini deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

04.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:03
Şanlıurfa'da korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Haliliye Belediyesi, Yunus Emre Caddesini deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Haliliye Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tür korona virüs (Covid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında hummalı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Belediyenin her biriminde tedbir çerçevesinde faaliyetler yürütülürken, temizlik ve dezenfektasyon ekipleri ise bu kez Yunus Emre Caddesini baştan başa deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten vatandaşlar, hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesi ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Güncel
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