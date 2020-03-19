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Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

19.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:22
Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dezenfekte çalışmaları devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, planlama dahilinde kamusal alanları ve toplu kullanım bölgelerini dezenfekte etme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Ekipler, tüm toplu taşıma araçlarının yanı sıra Göçmen Bilgilendirme ve Koordinasyon Merkezi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Bankası, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü, TMO Toprak Mahsulleri Ofisi, Sarayönü PTT binalarının dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Kent genelinde dezenfekte çalışmalarının devam edileceği kaydedildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Güncel

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