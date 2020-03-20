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Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

20.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:36
Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri
Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, salgına karşı ilçe genelindeki tüm parkları dezenfekte ediyor.
Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de dikkate alarak halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar yapıyor.
Bu kapsamda ekipler, ilçe merkezinde bulunan tüm parklarda bulunan banklar, oyun grupları ve el temasının olabileceği tüm bölgeleri dezenfekte ediyor.
Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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