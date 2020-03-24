Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

Haliliye Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri sürdürüyor.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde bulunan semt pazarlarını yıkayarak dezenfekte işlemlerini gerçekleştirdi.Bu kapsamda, Ulubatlı ve İpekyol Mahalleriyle Açıksu Caddesinde kurulan semt pazarları yıkanarak dezenfekte edildi.Vatandaşların taleplerini dikkate elen ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA