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Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 1000 liralık yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor.

10.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:44
Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 1000 liralık yardımlar ulaştırılmaya devam ediliyor.
Kaymakam Ömer Dereci, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Viranşehir'de de kamu kurum ve kuruluşlarının mesai mefhumu gözetmeden çalışma yürüttüğünü söyledi.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yardımların sürdüğünü belirten Dereci, "Emniyet ve jandarma ekiplerinin yoğun çalışma ve gayretleri sonucunda ilçede sosyal yardım ödemeleri kapsamında 12 bin 232 aileye 1000 lira nakdi yardım vatandaşların evlerinde imza karşılığı teslim edildi. Programı kapsamında 1000 lira nakdi destek alan 7 bin 190 aileye emniyet ve jandarma ekipleri nakdi yardımları teslim etmek için çalışmalara devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için mesai arkadaşlarımız ile birlikte dağıtımları hızlı bir şekilde yapıyoruz. Devlet olarak her zaman vatandaşımızın yanında ve hizmetindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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