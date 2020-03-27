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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa'nın ilçelerinde yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.

27.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:38
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
Şanlıurfa 'nın ilçelerinde yeni koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor.
Suruç ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kırsal Mürşitpınar Mahallesi'nde yaşayan çölyak hastası 38 yaşındaki Mehmet Çankaya , 112'yi arayarak yardım istedi. Çağrı üzerine harekete geçen Suruç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Çankaya'ya çölyak hastaları için özel hazırlanmış glutensiz gıda paketini teslim etti.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Koç, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.
Siverek
Siverek ilçesinde de esnaf ve vatandaşa maskeyle eldiven dağıtıldı.
Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarındaki esnaf, vatandaş ve fırıncılara alınan kurallara uymaları yönünde uyarılar yaptı.
Akçakale
Akçakale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler çalışmalar kapsamında cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.
Bozova
Bozova Belediyesinin desteğiyle 100 bin maske üretilecek.
Belediye tarafından maddi desteğin sağlandığı Bozova Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerler ve öğreticiler tarafından 100 bin maske üretilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Çankaya, Güncel

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