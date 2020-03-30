Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

30.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:46
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
Şanlıurfa 'nın Akçakale ve Viranşehir ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe halkından zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını isteyip, "Evde kal" çağrısı yaptı.
Halkın evde olduğu süre boyunca da kamu hizmetlerinden faydalandığını anlatan Yalçınkaya, "Vatandaşımız evdeyken, sokakta çöplerimiz alınıyor, suyumuz akıyor, özellikle sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak hastalarımıza bakmaya devam ediyor, polisimiz, jandarmamız 24 saat nöbet tutuyor." ifadelerini kullandı.
Sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirten Yalçınkaya, şunları kaydetti:
"Belediye olarak elimizden çalışmaların fazlasını yapmaya çalışacağız. Her şeyin başı sabır sabırla bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Hastaneye mümkün olduğu kadar gitmeyelim acil bu vakaların dışında hiç kimse hastanelere gitmesin hastanemizi ve doktorlarımızı serbest bırakalım ki onlar daha rahat bir çalışma ortamında olsunlar. Bu noktada bütün hemşehrilerime evde kal çağrısına uymalarını rica ediyorum. Hiç bir şey sağlığımızdan önemli değil. Kimseyle temas etmeden kimseye bu hastalığı bulaştırmadan bu kısa dönemi inşallah birlikte aşacağız hepinize sağlık sıhhat ve saadetler diliyorum."
Viranşehir
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) tulum ve maske üreten atölyeyi ziyaret etti.
Başkan Ekinci, gönüllülük esasına göre belediye ve devlet hastanesi için tulum ve maske yapan kadınları atölyede ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ve usta öğreticilerden bilgi aldı.
Fedakarlık yaparak tulum ve maske üretimine katkı veren usta öğreticilere teşekkür eden Ekinci, "Koronavirüs tedbir ve önlemleri kapsamında belediye olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Halk sağlığı her şeyden önemli. Halkın sağlığı için belediye ekipleri olarak adeta seferberlik ilan ettik. Dezenfekte ve temizlik çalışmalarımız ilçe genelinde her gün düzenli bir şekilde yapılıyor. Zorlu süreci ilçe halkıyla el ele verip atlatacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Viranşehir, Şanlıurfa, Akçakale, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete
İstanbul’da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu Haberler
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:18: Sakarya'da evden ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber 15:18: İsrail Başbakanı Netanyahu, danışmanında Kovid-19 çıkması nedeniyle karantinaya girdi - Haber 15:17: Köylülerin gönüllü dezenfekte timi - Haber 15:16: Kaliteli zeytinyağları ödüllendirildi - Haber 15:16: Tekkeköy Belediyesi korona virüs tedbirlerini arttırdı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:52: Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor - Ekonomi 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber 11:45: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı - Haber