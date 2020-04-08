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Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediliyor.

08.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:44
Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
Şanlıurfa ve ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediliyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediyelerce kent genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.
Haliliye Belediyesi, koronavirüs salgınından koruma tedbirleri kapsamında son olarak Yenişehir Mahallesinin cadde ve sokaklarını deterjanlı köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Halfeti ilçesinde ise polis ve zabıta ekipleri, pazar yerlerinde denetleme yaparak esnaf ve vatandaşlardan maske ile eldiven takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları için uyarılarda bulundu.
Viranşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce ortak yürütülen Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yenişehir Mahallesi Spor kompleksi önünde kurulan dezenfektan istasyonunda araçlar ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.
Hilvan Belediyesi temizlik işleri ekipleri, ilçe genelinde iş yerleri ve toplu konutların bulunduğu bölgelerdeki dezenfekte çalışmalarını aralıksız gerçekleştiriyor.
Karaköprü Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise önlemler kapsamında fırın ve unlu mamullerinde hem denetim yaptı hem de fırıncı esnafının ateşlerini ölçtü.
Eyyübiye Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, belediyenin ürettiği maskeleri esnafa dağıtıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Haliliye Belediyesi, Yenişehir, Şanlıurfa, Zabıta, Güncel
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