Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri
Haliliye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilçe genelinde hizmet veren Aile Sağlık Merkezlerine maske dağıtımı gerçekleştirdi.
09.04.2020 10:40 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:46
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede hizmet veren Aile Sağlık Merkezlerine maske dağıttı.
Sağlık çalışanları hizmetlerden dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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