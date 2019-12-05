Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da kruvasan paketlerinden uyuşturucu çıktı - Haber

Şanlıurfa'da kruvasan paketlerinden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, kruvasan paketi içine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin ile 50 gram kokain ele geçirildi.

05.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:00Şanlıurfa'da kruvasan paketlerinden uyuşturucu çıktı
'da düzenlenen operasyonda, kruvasan paketi içine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin ile 50 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan otobüs ile Şanlıurfa'ya gelen bir kişinin satış amacıyla yanında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şanlıurfa Otobüs Terminali'nde araçtan indiği sırada gözaltına alınan A.K'nin üzerinde 50 gram kokain ile elindeki poşette bulunan 7 kruvasan paketi içine yerleştirilmiş 1 kilogram metamfetamin bulundu.
A.K, işlemler için emniyete götürüldü.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde - Haber
12:12 Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Haber
12:12 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:11 Şişli'de Libyalı turist bacağından bıçaklandı - Haber
12:06 Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
5.12.2019 12:18:34