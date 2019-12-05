Şanlıurfa'da kruvasan paketlerinden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa
'da düzenlenen operasyonda, kruvasan paketi içine gizlenmiş 1 kilogram metamfetamin ile 50 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan otobüs ile Şanlıurfa'ya gelen bir kişinin satış amacıyla yanında uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şanlıurfa Otobüs Terminali'nde araçtan indiği sırada gözaltına alınan A.K'nin üzerinde 50 gram kokain ile elindeki poşette bulunan 7 kruvasan paketi içine yerleştirilmiş 1 kilogram metamfetamin bulundu.
A.K, işlemler için emniyete götürüldü.