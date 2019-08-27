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Şanlıurfa'da kumar operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi ile kumar oynayan 12 kişi yakalandı.

27.08.2019 14:16 Şanlıurfa'da kumar operasyonu
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi ile kumar oynayan 12 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince, Atatürk Mahallesi'nde bir iş yerinde tombala oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 12 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Bu kişilere kumar oynamaktan 4 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.
Söz konusu mekanda kumar oynattığı tespit edilen 2 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Adreste yapılan aramada televizyon, tombala makinesi, 200 pul, 40 tombala kartı ve kamera ele geçirildi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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