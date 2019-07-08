08.07.2019 12:27
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Şanlıurfa'da maganda kurşunuyla yaralanan genç kurtarılamadı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 9 gün önce nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da 9 gün önce nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merkez Haliliye ilçesindeki bir mekanda 30 Haziran'da nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla başından yaralanan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), tedavi altına alındığı özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Bozanoğlu'nun cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
30 Haziran'da merkez Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir mekanda bulunan Muhammed Emir Bozanoğlu, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla yaralanmıştı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Haliliye, Güncel

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