29.06.2019 19:57
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Şanlıurfa'da mera yangını

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 20 bin dönüm mera zarar gördü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuru otların bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 20 bin dönüm mera zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 45 kilometre uzaklıkta hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Karacadağ bölgesinde kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çobanlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Şanlıurfa ve Diyarbakır 'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevre mahallelerdeki vatandaşların yardımıyla yangın 3 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık 20 bin dönümlük meralık alanın zarar gördüğü belirtildi.Şanlıurfa'da mera yangını
Kaynak: AA
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