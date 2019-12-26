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Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı .

26.12.2019 22:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:51 Şanlıurfa'da meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı
'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 9 kişi yaralandı .

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolu Eyüp Nebi Mahallesi kavşağında yaşandı. Ömer Faruk T.'nin kullandığı 34 CDU 484 plakalı otomobil, Mahmut G.'nin kullandığı 65 DF 747 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Ömer Faruk T., Mahmut G., Nazo G., Saadet G., Şiyar K. ve Ömer A. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Bir diğer kaza ise Şanlıurfa - Adıyaman karayolunun 34'üncü kilometresinde yaşandı. Mehmet Garip P.'nin kullandığı 63 ZE 309 plakalı otomobil ile Yusuf K.'nin kullandığı 27 VK 880 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Garip P., Yusuf K. ve Salih Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Bozova ve Şanlıurfa Merkezdeki hastanelere kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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