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ŞANLIURFA'da meydanlar 65 yaş ve üstüne kaldı

Şanlıurfa'da meydanlar 65 yaş ve üstüne kaldıŞANLIURFA'da koronavirüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, bugün 4 saat ara verildi.

10.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.05.2020 23:56
Şanlıurfa'da meydanlar 65 yaş ve üstüne kaldı
ŞANLIURFA'da koronavirüs salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına, bugün 4 saat ara verildi. Kentteki 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günler sonra dışarıya çıktı. Kentin meydanları 65 yaş ve üstüne kalırken, bazı vatandaşlar ise şehrin simgesi olan Balıklıgöl'e gidip, dua etti.
65 yaş ve üstü vatandaşlara 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarıya çıkma izni üzerine Şanlıurfa'daki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saatlik sokağa çıkma izninin başlamasıyla sokaklarda yürüyüş yaptı. Günlerdir evlerinden çıkmayan vatandaşların mutlu olduğu ve karşılaştığı arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak sohbet ettiği görüldü.
BALIKLIGÖL'DE DUA ETTİLER
Uzun zamandır evlerinde çıkamayan yaşlıların büyük bölümü kentin simgesi olan Balıklıgöl'e gitti. Burada sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takarak dolaşanlar, balıklara yem atıp, Dergah Cami avlusunda gözyaşları arasında salgının sona ermesi için dua etti.
Günler sonra sokağa çıktığı için mutlu olduğunu anlatan Mehmet Yıldız, ??Dışarıya çıkmak çok keyifli oldu. Bir an önce bu virüsün son bulmasını istiyoruz. Dışarı çıkınca nefes aldık ve bugün sokağa çıkma yasağı olduğu için de meydanlar bize kaldı dedi.
Uzun süredir evden çıkmadığını ve bugün verilen izinle yürüyüş yaptığını belirten Hasan Takcan ise, 'Balıklıgöl'e gelip dua ettik. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Şimdi gençler evde biz dışardayız' diye konuştu. ŞANLIURFA’da meydanlar 65 yaş ve üstüne kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Balıklıgöl, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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