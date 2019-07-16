Şanlıurfa'da mezarlıktaki demir korkulukların çalındığı iddiası

Şanlıurfa
'da bir mezarlıkta bulunan demir korkulukların çalınarak mezarlara zarar verildiği iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye
ilçesinde Harran
Kapı Aile Mezarlığı'ndaki yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, buradaki demir korkulukların yerinde olmadığını fark etti.
Durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşlar, mezarların zarar da gördüğünü belirterek, demir korkulukların hırsızlar tarafından çalındığını ileri sürdü.
Vatandaşlar, yetkililerden mezarlıkta önlem alınması talebinde bulundu.