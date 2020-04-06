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Şanlıurfa'da "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek sürüyor

Şanlıurfa'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek devam ediyor.

06.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:30
Şanlıurfa'da
Şanlıurfa 'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek devam ediyor.
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya borsa olarak kampanyaya 150 bin lira bağışta bulunduklarını açıkladı.
Salgın sürecini en az hasarla atlatmak için millet olarak el ele verilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan kampanya ile sosyal manada çok önemli ve isabetli bir karar alınmıştır. Milli bir dava olan bu kampanyaya bağışta bulunmanın gururunu yaşıyoruz. İmkanı olan herkesin bu kampanyaya bağışta bulunması bu zorlu sürecin geride kalması için çok önemli bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız da kampanyaya destek verdi.
Herkesin elinden geldiği kadar birlik ve beraberlik için bağışta bulunması gerektiğini belirten Yıldız, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de bir aylık maaşımı bağışlıyorum. Bu dönemde herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini düşünerek herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Şanlıurfa, Güncel
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