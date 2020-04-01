Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
01.04.2020 11:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:10
Şanlıurfa 'nın Ceylanpınar ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Çelik yönetimindeki 47 AAN 697 plakalı minibüs, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 7'nci kilometresinde Mehmet Ağaç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Çelik yönetimindeki 47 AAN 697 plakalı minibüs, Ceylanpınar-Viranşehir kara yolunun 7'nci kilometresinde Mehmet Ağaç'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel