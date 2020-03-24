Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
24.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:10
Şanlıurfa 'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sedat Akkıyal idaresindeki 20 DT 064 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu kent çıkışında Mehmet Raşit Kılıç yönetimindeki 07 LID 99 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü Kılıç ile eşi Zekiye Kılıç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Sedat Akkıyal idaresindeki 20 DT 064 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu kent çıkışında Mehmet Raşit Kılıç yönetimindeki 07 LID 99 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobilde sürücü Kılıç ile eşi Zekiye Kılıç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel