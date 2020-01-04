Haberler » Güncel » Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

04.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 19:31

'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35. kilometresinde meydana geldi. yolcu taşıyan Halil Ç.'nin kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile Çadırkent yakınındaki bir petrol istasyonuna girmeye çalışan 63 AAV 346 plakalı otomobil çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI

Kazada Meliha ve Semira Akaltun hayatını kaybederken biri ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:17   Savaş karşıtı gösteri düzenlendi - Haber
20:17   (Ek bilgiyle) 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü, 20. kattan düştü... - Haber
20:15   (Ek bilgiyle) 2 YAŞINDAKİ ZEYNEP'İN FECİ ÖLÜMÜ, 20. KATTAN DÜŞTÜ... - Haber
20:14   İzmir adliye şehitlerini anıyor - Haber
20:14   Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi - Haber
20:05   AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MSB'den şehit cenazesi açıklaması - Haber
18:50   "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Haber
18:48   Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı - Haber
17:47   2 yaşındaki Zeynep, 20'nci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti - Haber
17:42   Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil - Haber
4.01.2020 20:24:43