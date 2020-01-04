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Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

04.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 21:20 Şanlıurfa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 12 yaralı
'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde, Halil Çankaya'nın kullandığı 63 FB 472 plakalı minibüs ile Fevzi Akaltun idaresindeki 63 AAV 346 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, minibüste bulunan Halil Ceylan, Yaşar Yüce, Mübarek Şimşeksoy, Asiye Demir, Osman ve Ali Özşimşek, Remzi Kalkan ile otomobildeki Fevzi, Merve Nur, Mehmet Kerem, Melek ve Meliha Akaltun, Semra Çelik ve Ekrem Demir, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Meliha Akaltun ve Asiye Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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