20 Mart 2019, 11:06
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Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Semih Demir yönetimindeki 51 MA 0080 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Siverek Kavşağı'nda, Bedrettin Dalgıç idaresindeki 33 HZ 574 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle minibüsteki Suriye uyruklu aynı aileden Rahma, Muhammed, Ramadan ve Fayez el-Ahmed yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA