Şanlıurfa'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Semih Demir yönetimindeki 51 MA 0080 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Viranşehir kara yolunun Siverek Kavşağı'nda, Bedrettin Dalgıç idaresindeki 33 HZ 574 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada sürücülerle minibüsteki Suriye uyruklu aynı aileden Rahma, Muhammed, Ramadan ve Fayez el-Ahmed yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.